★分析

BMO Capital Markets資深經濟學家Jennifer Lee表示，我們永遠不能低估美國消費者，但準備縮減開銷以及變得更加謹慎，是聯準樂見的事，因為該央行的政策目的就是要讓需求降溫。

BMO Family Office副投資長Carol Schleif表示，目前市場有太多疑慮而無法施展急劇的V型觸底反彈，受到俄烏戰爭、全球經濟和通膨，以及聯準會的政策等不確定性影響，他預期美股暫時難以擺脫橫向整理格局。她並提到能源價格也是其中一個因素，因為能源價格確實會影響人們的消費傾向。人們真的注意到了商店裡的價格在上漲。

索羅斯基金管理公司投資總監Dawn Fitzpatrick表示，即使最近美股大跌和通膨高漲，但她並不認為短期內美國經濟將陷入衰退，目前美國消費者的財務狀況相當穩健，有助於應對央行升息，雖然薪資增長趕不上通膨，但美國人手中仍有足夠現金支應開銷。

聯準會理事沃勒表明他將在每次會議都主張升息50個基點（2碼），直到看到通膨大幅下降，而在此之前，他不認為有停下之處。此番發言突顯出美國央行內部對於緊縮政策的激進程度意見相當分歧。Natixis Investment Management Solutions投資組合經理Jack Janasiewicz表示，市場正試圖找出聯準會的結局會如何。有關於OPEC和俄羅斯的報導對能源股造成衝擊，亦打擊大盤走勢，Janasiewicz對此表示，這就是那種會讓市場感到不安的事，開盤時引領我們走高的就是能源股。

Bleakley Advisory Group投資長Peter Boockvar表示，市場正在消化上周晚些時候的大幅反彈，並試圖找出這波反彈的立足點。基於通膨、貨幣緊縮和利率上升等主要問題，我們距離擺脫困境仍然遙遠。

★類股

標普500指數11大類股僅非必需消費品類股和通訊服務股收高，分別上漲0.76%和0.41%。能源股跌1.65%，表現最疲弱，其次為原材料股跌1.6%。

★重磅股

重量級科技股漲跌互見，蘋果跌0.53%，微軟跌0.50%。亞馬遜漲4.40%，Alphabet漲1.29%，給大盤帶來最大的提振。特斯拉跌0.18%，Meta跌0.76%，網飛漲1.15%。

在道瓊指數方面，Nike漲2.47%，漲幅最大，其次為迪士尼漲1.02%。Salesforce跌2.94%，表現最疲弱。

主要晶片股方面，高通漲2.48%，美光漲0.71%，英特爾跌0.29%，超微跌0.39%，德儀跌0.68%，輝達跌0.74%，應用材料跌1.83%，恩智浦跌3.15%。

★焦點股

在美國上市的加拿大礦業公司Yamana Gold Inc股價上漲3.7%，收在5.36美元，此前其南非同業Gold Fields Ltd同意以67億美元全股票交易進行收購。

Dexcom收漲3%，該血糖監測系統製造商否認與胰島素幫浦（insulin pump）製造商Insulet Corp進行合併談判的報導。

中國放寬防疫封控，阿里巴巴、京東、百度等中概股上漲，阿里巴巴收漲2.8%，京東漲4.6%，百度漲0.9%，蔚來漲4.95%

★台股ADR

台股ADR全漲。

台積電ADR漲1.63%，收95.30美元，換算台股價格為553.98元。

聯電ADR漲0.46%，收8.81美元，換算台股價格為51.21元。

日月光ADR漲0.99%，收7.15美元，換算台股價格為103.91元。

中華電信ADR漲0.68%，收43.00美元，換算台股價格為124.98元。(2-2)