據中共中央紀委國家監委網站今（6月1日）上午8點發布消息，廣東省人大常委會黨組成員、副主任陳如桂涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中共中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。去年4月，陳如桂獲准辭去深圳市長職務，當時有輿論指，人事調動與當地政府管控樓市不力有關。

據公開資料顯示，陳如桂現年59歲，廣東廉江人，1986年進入中南工業大學攻讀碩士學位，1989年碩士畢業後進入廣州市建築科學研究所工作，歷任測試技術研究室副主任、主任、副所長等職，1996年兼任廣東省廣州市建築集團有限公司副總工程師。

1998年，陳如桂任廣州市建築科學研究院院長、市建築集團有限公司副總工程師 ，1999年任廣州市建築集團有限公司副董事長、副總經理，2000年任廣州市建築集團有限公司董事長、總經理、黨委副書記 。

2001年，陳如桂調任廣州市建設委員會副主任，2003年出任廣州市建設委員會主任，擔任該職4年。2007年陳如桂任廣州市政府秘書長，2010年任廣州市委常委、秘書長，2011年任廣州市委常委、副市長，2015年任廣州市委副書記、政法委書記。

2016年，陳如桂調任中山市委書記，一年後，於2017年任深圳市市長。2021年4月，廣東省副省長覃偉中任深圳市委副書記、代市長，陳如桂辭去深圳市長職務。隨後，陳如桂以廣東省人大常委會黨組成員身份亮相，2022年1月當選為廣東省人大常委會副主任。

根據中共中央紀委國家監委網站公佈的資訊，在陳如桂之前，今年已有至少20名中管幹部被查。