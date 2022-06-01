現在的手機不僅拼拍攝，更要比性能，vivo就在日前推出了全新vivo X80旗艦機，主打全台首款聯發科技天璣9000與vivo獨家訂製V1+專業影像的雙晶片設計，能為影像、遊戲、錄影等多方面實現專業級視覺效果，為vivo X系列十年里程碑之作，在雙晶片的加持下，把手機的拍照、錄影、遊戲等應用再提高之餘，同時更延續與蔡司的合作，搭載的蔡司專業影像鏡頭，均達到蔡司T*鍍膜認證標準，透過降低反射率減少雜散光，有效提升畫質，還原真實色彩。

vivo X80旗艦機延續與蔡司的合作，搭載的蔡司專業影像鏡頭，均達到蔡司T*鍍膜認證標準，透過降低反射率減少雜散光，有效提升畫質，還原真實色彩。（vivo提供）

vivo X80旗艦機推出極夜黑、都市藍 2色，定價2萬7990元，6月1日於指定通路正式開賣。（vivo提供）

vivo X80旗艦機更復刻蔡司Anamorphic電影鏡頭效果，帶來全新cinematic影像虛化功能，在影片和照片中呈現獨有的橢圓形光斑效果和2.39:1的專業電影畫面風格，同時新增360°地平線防手震模式，能夠應付各種畫面偏轉，加上全新人像動態追焦功能以識別多種主體，支援精準對焦以完成極速影像拍攝，另外還支援80W超級閃充，35分鐘即可充滿100%電力；vivo攜手與全台4000多家全家便利商店合作，凡於全家便利商店回收手機，除手機回收價外，在vivo全台體驗店及vivo官方商城還可享購買X80現折3000元加碼折扣，回收成功再送大杯Let’s Café 經典拿鐵與Fami!ce霜淇淋、回收指定機型還送全家Fami錢包加碼回收金。