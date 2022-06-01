Sony的年度旗艦新機Xperia 1 IV，主打拍照、錄影、直播、遊戲到音樂，為各類型內容創作者打造全方位行動體驗，終於正式登台開賣，更推出首購活動優惠，其主打全球首款潛望式望遠光學變焦鏡頭，三鏡頭皆支援4K 120fps高幀率錄影，同時首搭載120fps高速讀取感光元件，皆支援每秒20張超高速連拍，每秒60次計算達到快速精準對焦，而且還有旗艦1系列首加入的Videography Pro，並新增即時直播功能，亦可連接Vlog外接螢幕，滿足各式直播需求。

Sony Xperia 1 IV的12GB／256GB推出幻境紫、冰霧白、夜瑟黑 3色，定價3萬6990元；12GB／512GB推出幻境紫、夜瑟黑 2色，定價3萬9990元。（Sony提供）

同時更加入了全新推出Music Pro行動錄音室功能，能夠以手機麥克風錄製的人聲與音樂，再上傳至付費的雲端Studio Tunging去處理機制具備音源分隔技術，排除不想要的雜音，重現Sony優質高靈敏麥克風的錄音效果，同時產生類似錄音室的混音效果，可是現今不同的創作者的隨身工具好夥伴；現於指定通路買就送2000元配件購物金，或等值配件購物組，以及KKBOX無損音質服務首2個月免費優惠。