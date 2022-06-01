女星陳妍希過去拍攝電視劇《神鵰俠侶》，與丈夫陳曉結識，兩人在戲外互生好感，2015年8月承認與陳曉交往，雙方經紀人都證實此消息，2016年7月辦理結婚登記，同日宣布懷孕，舉行婚禮時，兩人婚禮的掀頭紗畫面還被網友們瘋傳譽為「偶像劇般的情節」，不過陳曉在此之前與當紅女星趙麗穎曾有一段緋聞，不免被網友對比前任跟現任，甚至多次傳出婚後夫妻感情失和，陳曉眼裡失去光等言論，昨（31）日陳妍希生日，陳曉發文祝賀24字讓流言不攻自破。

藝人陳妍希出道多年，以清純鄰家少女沈佳宜一角走紅，拍攝電視劇《神鵰俠侶》，與劇中男主陳曉假戲真做，相戀後結婚誕下一子「小星星」，但陳曉在此之前與女星趙麗穎傳出緋聞，有許多粉絲喜歡陳曉與趙麗穎，因此攻擊陳妍希，甚至有網路謠言稱陳曉結婚後的眼神變化，疑似在婚姻當中不幸福。而陳曉本人多次澄清，自己只是成熟了，陳妍希也替丈夫解釋「他是奧特曼（鹹蛋超人）嗎？怎麼眼裡還能有光？」

陳曉的行事作風相對低調，不太會跟大眾交代自己的生活日常，也因為不曬恩愛這點被網友懷疑，他於5月31日發微博祝賀妻子陳妍希生日：「老婆生日快樂，願健康平安，新的一歲，一切順利，順心，喝起來！！」陳妍希在底下回覆：「老公麼麼噠，新的一年，我們都順順利利」，低調向大眾放閃，讓夫妻倆不和的傳言不攻自破。