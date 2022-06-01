「最強狗仔」葛斯齊昨晚(31日)9點開直播正面對決汪小菲，除了爆料汪小菲將懷胎9月的大S推倒在地之外，更公開他婚內與其他女子親密接觸的出軌證據，更聲稱拍攝地點是在他和大S的新婚房，引起網友熱議。

葛斯齊直播公開汪小菲婚內與其他女子互動親密的證據，照片中汪小菲依偎在一名女孩身旁，拍攝地點則是他與大S的新婚房，接著表示當時兩人還未離婚，而且照片中的女孩也不是張穎穎，更指出旁邊躺在椅子上的正是汪小菲的專屬司機，葛斯齊認為一名司機能大喇喇躺在老闆家，無疑是知情所有事情，推測他也是開車接張穎穎的人，至於窗戶反射出一名長髮女子舉著手機在拍照，推估就是這張照片的拍攝者，但身份不得而知。

葛斯齊曬照片爆料汪小菲出軌行徑。(快手冰雪隊隊碰官方頻道)

汪小菲爆出大S長期違法使用禁藥，每月花百萬在買藥，眼見刪文仍未平息風波，他昨(31日)公開道歉「因為我的一時衝動，令我作出了一生中最後悔的一件事」，接著更在葛斯齊開播3小時前致電求情，除了希望「少公開一些照片」，也要求保護這些無辜女孩子，不過卻遭葛斯齊拒絕，強調已公開表示要爆料，就必須給網友一個交代。

對於葛斯齊爆料汪小菲將懷胎9月的大S推倒在地，讓陳建州看不下去出手，根據據《三立新聞網》報導，S媽怒氣沖沖表示：「這位葛先生是住我家嗎？我女兒被推，最重要的是老娘我，我怎可能會讓我的女兒吃虧？」，更回嗆如果一個人要為了上節目賺錢而一直提到她們家的事，那就算了，強調自己是「平凡人」，沒必要一一回應對方所說的內容。