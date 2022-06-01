資深媒體人葛斯齊昨(5/31)火力全開，在直播中抖出汪小菲婚變內幕，引來上萬網友爭相圍觀，過程中葛斯齊點名林俊傑，讓關鍵字「林俊傑 套房」上了熱搜，對此，林俊傑透過工作室立刻發聲明駁斥打臉，消息傳回葛斯齊耳中，他也不甘示弱回應：「讓他嗆，那是網友自己在對號入座」。

葛斯齊昨晚在直播中不僅曬出疑似汪小菲與其他女子的照片，更點名迪麗熱巴、鹿晗，又表示自己有林俊傑事件的相關證據，讓被點名的人物一一上了熱搜。昨晚葛斯齊曬出截圖，分享自己直播後所提到的關鍵字全數上了熱搜，還霸占第一到第十六名，開心回應：「原來這叫全屠榜，一句話都是熱搜，認識記錄一場直播1-16名全包了」。

葛斯齊發文。（圖／翻攝自葛斯齊臉書）

對於影射，昨林俊傑透過JFJProductions表示：「關於網上無端影射，本公司重申，若有人掌握林俊傑先生涉及違法犯罪的證據，敬請務必向有關部門檢舉，本公司與林俊傑先生必將積極配合調查工作，否則，請勿佔用公共資源、破壞網絡秩序，敬請停止一切的造謠、傳謠等非法行為，共同維護文明清朗的網絡環境。」

林俊傑工作室回應。（圖／翻攝自JFJProductions微博）

網友通知葛斯齊說：「JJ嗆你了！」，他回應：「讓他嗆，那是網友自己在對號入座！命案本來就是事實，也上過新聞，這有什麼好解釋」。