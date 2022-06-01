麥寮鄉籍的雲林縣議員林建鴻，目前是國民黨團總召集人，問政犀利，將以無黨籍投入年底麥寮鄉長。（周麗蘭攝）

現任雲林縣議會國民黨團總召、麥寮鄉籍雲林縣議員林建鴻今（1日）在臉書宣布參加年底麥寮鄉長選舉，迄今已有4人宣布參選，麥寮鄉將是雲林縣本屆鄉鎮市長選舉最激戰的地區。林建鴻表示，因本屆鄉長選舉而誕生的廢票聯盟使年輕人的思想覺醒，今年底中間選民有機會抉擇麥寮鄉的未來發展。

林建鴻今天早上在臉書宣布正式宣布投入年底鄉長的選舉，對他這不僅是責任的提升，也是對麥寮的承擔，請鄉親做他的後盾，為麥寮一起打拚。

他表示，議員任期內，除交通、水利諸多建設外，大家對他的交待時刻謹記在心，本屆議員任期結束，原可選擇相對容易的議員連任選舉，在多方考量及對麥寮責任及使命感催促下，他義無反顧勇敢投入。他知道這是場艱辛的挑戰，沒有樂觀的權利。

林建鴻受訪表示，本屆鄉長選舉出現廢票聯盟，讓很多年輕人思想覺醒，這對麥寮來講是一個很好的起點，如果有個人想要改變麥寮、讓麥寮做一個整體規畫，鄉親可以有不同的選擇。

林建鴻說，他覺得應該要讓中間選民特別是30歲到50歲的年輕人有機會抉擇麥寮未來的發展、下一代子孫怎麼走？

他表示，麥寮是全台前五大年輕鄉鎮，麥寮有環境與經費做全鄉雙語教育，這是鄉公所應該做的事；麥寮鄉預算相當多，他希望推動參與式預算，讓老百姓參與預算編列，使預算透明化；另外麥寮鄉近年發展速度快，需要做好整體城鄉規畫。

林建鴻曾任麥寮鄉新吉村長、3屆雲林縣議員，現任雲林縣議會國民黨團總召的他，因黨內提名登記已結束，將以無黨籍參選，也是第4位宣布參選麥寮鄉長的人選。

其餘4人包括民進黨籍縣議員許志豪、尋求連任的蔡長昆、前鄉長許忠富、無黨籍政治素人林宜豊，可謂參選爆炸。

其中有民進黨籍的3人，許志豪於今年初宣布放棄民進黨黨內初選，直接投入鄉長選舉；現任鄉長蔡長昆未參與黨內提名登記；許忠富則有參與黨內登記。