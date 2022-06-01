今年（2022）的金曲獎入圍名單已於5月18日公布，臺語樂團「血肉果汁機」一口氣入圍了「最佳樂團」、「最佳臺語專輯」、「最佳MV」、「最佳年度專輯」等多個獎項。你曾經聽過「血肉果汁機」的歌嗎？到底這個樂團有什麼獨特的魅力呢？今天就跟著《DailyView網路溫度計》一起來看一下吧！

來自海線的臺語重金屬樂團

血肉果汁機成立於2006年，為來自臺中海線的臺語重金屬樂團。他們的音樂創作中大量融入了臺灣的信仰文化，還創新地將嗩吶、五聲音階等傳統音樂元素加入重金屬中。此外，樂團的外觀形象也帶有民俗元素，像是主唱Gigo的豬頭面具，整體風格相當鮮明，不管在視覺還是聽覺上都帶給觀眾強烈的震憾。

廟會、喪禮文化X五聲音階 傳統元素融入音樂

「血肉果汁機」首次嶄露頭角，是在2015年發行的第一張專輯〈GIGO〉，以廟會與喪禮伴奏為靈感，將傳統五聲音階融合宇宙概念，創新的想法讓專輯大賣，並拿下第六屆金音獎最佳搖滾專輯獎。除了音樂本身受到肯定，〈GIGO〉以「經書」為概念設計的包裝，也入圍了2016年金曲獎的最佳專輯包裝獎。

從2006年創團至今，團員的組合也經過幾次變動，目前只有主唱GIGO與吉他手阿霖為草創初期團員。血肉果汁機也於去年（2021）12月27日宣布，主唱GIGO將單飛，但單飛不解散，血肉果汁機仍會持續帶給大家好音樂。

血肉果汁機紅什麼？一年聲量趨勢帶你看

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》

血肉果汁機將臺灣傳統文化融入音樂，深具特色的歌曲受到許多人喜愛。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查出的近一年聲量趨勢可以看見，在去年11月，血肉果汁機曾與臺語樂團滅火器一同受邀至「2021年台南市言論自由日」系列活動表演，帶起一波網路聲量。從中可以看出，關懷臺灣土地、人文、歷史，是血肉果汁機受到樂迷喜愛的原因之一。除此之外，血肉果汁機還曾到臺灣燈會、大港開唱演出，期間在網路上也有許多相關討論。大港開唱時血肉果汁機與炎亞綸同臺，更是直接讓網路聲量來到最高峰。

除了音樂、演出相關的討論外，今年5月初血肉果汁機鼓手彥文與歌手陳芳語的緋聞，也受到許多人關注。雖然雙方皆未正面回覆，但種種蛛絲馬跡，還是引發了網友們的各種討論，帶出了一波網路聲量。

緊接著的聲量高峰，就是5月18日公布的金曲獎入圍名單了。血肉果汁機在這次金曲入圍了多個獎項，網路上帶起許多相關討論，也再一次讓很多原先沒有聽過血肉果汁機的人，注意到這個樂團。血肉果汁機以臺灣人信仰文化為出發點，創造出許多精彩的音樂作品，這些充滿特色的音樂，也正慢慢地被越來越多人看見。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年05月30日至2022年05月29日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『血肉果汁機』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。