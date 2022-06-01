美國名媛家族「卡戴珊家族」因一同演出實境秀節目《與卡戴珊同行》而受到觀眾熱烈歡迎，無論是媽媽、大姐還是小妹，每人都以不同個人魅力獲得大批網友的喜愛。而近日宣布再婚的大姊寇特妮卡戴珊（Kourtney Kardashian），為了想與新婚尪製造出「無污染」的精子與卵子，竟做出驚人舉動令網友們全傻眼。

一向善於製造話題的卡戴珊家族，近日似乎又讓人大開眼界。現年43歲的大姊寇特妮日前與大3歲饒舌搖滾樂團「Blink-182」中的鼓手崔佛斯班克（Travis Barker）宣布再婚，在義大利舉辦盛大又浪漫的婚禮。而在最新一期的《與卡戴珊一家同行》節目中，一家人聚在一起享用午餐，寇特妮帶了當時還是未婚夫的崔佛斯班克赴約。過程中，寇特妮透露兩人正在做一種「超級瘋狂的排毒療程」，內容包括戒咖啡因、戒健身、戒色等，這樣就能獲得「最純淨」的精子和卵子來受孕。而一旁的金卡戴珊聽到後感到相當好奇，一問之下才知「戒色」是指兩人不但不能親熱、也不能用嘴巴、腳等方式DIY，甚至連高潮都不行，讓眾人相當驚訝。

事實上，寇特妮過去曾在節目中透露，因為年紀已屆高齡想要自然受孕並不容易，因此為了要再成功受孕，醫生建議她「每週要喝4次老公精液」，這樣有助於穩定她的甲狀腺水平，因此兩夫妻正在嘗試中。而這個作法可信度多高目前還不確定，但寇特妮還是再度成功製造話題。