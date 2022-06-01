生老病死是人生不變的歷程，尤其新冠病毒肆虐，2019年至今已有超過5億人染疫，600多萬人因此而喪命，台灣人口結構也快速老化，死亡似乎隨時都有可能在身邊發生，對此，您做好準備了嗎？佛光山惠中寺未來與希望講座，5月30邀請醫師朱為民，以「走過道謝、道歉，可以無憾道愛、道別」為題，從自身的故事及臨床的案例出發，用專業的角度切入，帶領大眾探討面臨生死課題時應有的思考、抉擇及態度。

朱為民是台中榮民總醫院家庭醫學部家庭醫學科主任，老年醫學及安寧緩和專科醫師。2013年81歲父親在家中跌倒，導致腦出血，送到急診室，主治醫師詢問萬一緊急狀況，是否要進行插管、心肺復甦術等急救？這個他問了病人家屬千百次的問題，當角色互換時，他卻陷入茫然，不知所措。赫然發現什麼是生命？什麼是死亡？看似沉重的議題，卻又是不得不面臨的境況，而且真正要面對時才發現來不及。

朱為民指出，一般人對安寧緩和醫療存有錯誤的迷思，以為一進去安寧病房就出不來，只能等死。其實安寧緩和醫療，除了安寧病房，還有一般病房安寧照護，及安寧居家等形式，是對面臨死亡威脅的病患，所進行的積極而全面的照顧。主要在控制病人的疼痛及其他症狀，協助解決心理及社會等問題，預防病人受苦，改善其生活品質也照顧家屬。因此並不是見死不救，也不是放棄，而是改變治療方向，減去無效的治療，增加舒適的治療，半數以上的病人還是可以出院回家的。

朱為民指出，一般人對安寧緩和醫療存有錯誤的迷思，其實它只是改變治療方向，減去無效的治療，增加舒適的治療。半數以上的病人還是可以出院回家的。(圖/佛光山惠中寺提供)

朱為民也提到預立醫療決定書的重要性，否則緊急時，醫院會採取一般侵入性的急救程序，可能導致病人、家屬的痛苦，醫療與社會的負擔。為了尊重病人自主，保障善終權益，促進醫病和諧，他呼籲大眾應趁自己可以做決定時，趕緊簽署。

「道謝、道歉、道愛、道別，是圓滿生命的密碼。」佛光山開山星雲大師倡導三好，朱為民認為可以從「說好話」開始，他請現場聽眾和網上同步觀看的人一同做練習，分別寫出最想道謝、道歉、道愛的人名（必須是活著的人），並寫下想說的一句話；寫下已經過世的人名，及一句想跟他好好道別的話。他也分享父親臨終時，他趁母親短暫離開的空檔，在父親耳邊說出很難開口的話：「謝謝你照顧及陪伴我走過這一生，如果之前有對不起你的地方，請你原諒，這一路你辛苦了！我真的好愛你。有一天，我們都會在另一個世界見面。」說完心情便平復不少。

現場聽眾做「道謝、道歉、道愛、道別」的練習。(圖/佛光山惠中寺提供)

朱為民強調，在生老病死不變的軌則下，可以改變的是我們面對至親至愛離去時，對處置方式所做的決定。以《心經》的色受想行識的交互作用來看，生病死亡無疑是導致痛苦的，他希望透過道謝、道歉、道愛、道別，讓生病死亡不再是一件負面的事。預立醫療意願書及四道，可以圓滿彼此生命，不留下任何遺憾，順利通過人生最後的期末考。

佛光山中區總住持覺居法師（左）致贈講座紀念光碟予講師朱為民醫師（左）。(圖/佛光山惠中寺提供)

愛看電影的他，去年也以25部電影為例，寫下《走過道謝、道歉，可以無憾道愛、道別》一書。一場90分鐘的演講，觸動現場及網路同步觀看者的心，許多人留言表示感謝，錯過這場精彩的演講，仍可上網搜尋觀看，聆聽專業醫師懇切的建議。