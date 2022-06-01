NBA賽季迎來最精采階段，總冠軍賽將於台灣時間6月3日開打，塞爾提克和勇士的對決受到眾人矚目，但這並不影響場外話題熱度，尤其在球隊人事異動部分，前陣子湖人宣布新教頭由漢姆(Darvin Ham)出任。而今天據沃洛納斯基(Adrian Wojnarowski)報導，曾經也擔任過湖人教練的路克華頓(Luke Walton)成為騎士新助理教練。

ESPN story on Luke Walton joining the Cleveland Cavaliers as an assistant coach: https://t.co/LYMZdEz9Oq — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 31, 2022

今天據沃洛納斯基透露，前湖人、國王總教練華頓將成為騎士教練團一員，以助理教練身分協助總教練比克斯塔夫(J.B. Bickerstaff)，本季騎士在比克斯塔夫帶領下打出不錯戰績，最終在附加賽爭奪中出局，憑藉華頓經驗，或許未來能幫球隊更上一層，不過上回華頓於2021年帶領國王打出糟糕開局，隨後遭解雇。

華頓和騎士其實有些淵源，他球員時期除效力過湖人，2012-2013球季也曾短暫待過騎士，這次同樣是回到老東家工作，而華頓卸下球員戰袍後加入勇士教練團並隨隊奪冠，2016年和湖人簽下一份5年總教練合約，但三季僅拿下98勝148敗，2019年湖人宣布解雇他，隨後國王又給了他機會，但在第三個賽季初就慘遭開除。