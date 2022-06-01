圖為民眾排隊買快篩畫面。（資料照）

本土疫情持續升溫，引發民眾擔憂。一份最新民調指出，針對中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在此波疫情中的防疫指揮表現，有56.6%民眾感到不滿意，41.3%民眾感到滿意。此結果引發熱議，不少網友對於陳的表現還有41.3%滿意度感到吃驚，更有人忍不住質疑：「小數點標錯？」

根據《東森新媒體ETtoday》昨日（5月31日）公布最新民調，有56.6%民眾對於陳時中，在此波疫情中的防疫指揮表現感到不滿意（非常不滿意34.7%、不太滿意21.9%），另有41.3%民眾感到滿意（非常滿意13.2%、還算滿意28.1%），另有2.0%民眾表示「不知道／沒意見」。

調查結果也顯示，69.9%的民眾認為目前政府的防疫政策混亂（非常混亂41.6%、有點混亂28.3%）；28.5%的民眾認為政策明確（非常明確10.0%、還算明確18.5%）；另有1.7%民眾表示「不知道／沒意見」。

此消息引發熱議，網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「怎麼還有41.3%滿意？」「這數字有錯嗎？還有近半民眾感到滿意？」「小數點標錯？」「應該是4.13%才對吧」、「超傻眼的結果，這就叫做『死忠的』」、「難怪民近黨有底氣，因為無論如何就是有這群」。