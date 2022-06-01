警方到場後將西瓜刀取下，上面血跡斑斑。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

台南市安南區頂美公園。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

恐怖！台南市安南區慈安路與安通二街口的頂美公園，昨天被人發現兒童遊戲區內的樓梯扶手遊具，竟然被人刻意綁上1把西瓜刀，刀刃還朝上，造成1名5歲小朋友手部被割傷，幸好傷勢輕微。家長認為這不是一般的惡作劇通報後，管轄的警三分局立即到場取下刀刃，並比對相關跡證緝凶中。

市府表示，此事值得公園主管機關及治安機關詳細調查。市警三分局也表示，案發後除偵查隊鑑事小組前往採證外，也調閱附近監視器積極追查。

警方於5月31日17時26分接獲報案，指安南區慈安路、安通二街口頂美公園兒童遊戲區內的樓梯扶手遊具上，綁有1把西瓜刀，上面、地上都有血跡，隨即派遣警力到場處理。

警三分局安順派出所員警與公園管理人員到場後，先將相關位置拍照存證，為免有人被割傷，已將西瓜刀取下帶回。由於現場扶手及地上緩衝墊都留有血跡，分局鑑識人員也到場採集相關跡證進行比對。

鑑識人員勘查發現，刀械前端與刀柄被人用膠帶前後固定在扶手上，刀刃朝上，血跡滴落位置固定，也沒有噴濺或四散，初步研判可能有人被外力壓住刀刃濺血，但也不排除有自殘跡象，將進一步釐清。

警方表示，這兩天並未接獲打架鬥毆或消防局通報刀傷救護案件，已調閱周邊民間監視器進行可疑人車過濾中，還前往報案人住處說明目前初步調查結果，以及調閱監視器的進度，同時也會加強該公園周邊夜間巡邏密度。

「心裡感覺毛毛的」，附近民眾得知後，懷疑是蓄意行為且動機不明，不敢讓孩子到這裡玩，也希望市府查明真相，避免有心人再犯，保障安全。