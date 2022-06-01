全聯超市可滿足民眾採買生活所需，一名女網友表示，下班在全聯意外發現1個只要6元的漢堡麵包，她立刻拿了4個結帳，隔天早上煎蛋、培根，包在漢堡麵包當早餐，讓女兒讚不絕口，貼文引發婆媽大讚，「這款是全聯麵包秒殺款」。

原PO日前於臉書社團《我愛全聯-好物老實說》指出，下班時間到全聯欲買4個特價的百圓麵包，沒想到架上全被一掃而空，她只好看看吐司櫃有無其他選擇，意外看到漢堡麵包，一個售價才6元，她眼晴為之一亮，立刻拿了4個到櫃台結帳。

全聯販售漢堡麵包一個只要6元。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實說）

原PO說，早上將漢堡麵包丟進烤箱烤熱，再煎2片培根、一顆蛋、及一片起司，最後再抹上顆粒花生醬，就完成了，香濃早餐撲鼻，令她滿意地說，「女兒超級捧場，直說好好吃」，並表示一個6元的漢堡麵包，讓她省去揉麵糰的時間了。

圖文曝光，引發婆媽關注，「天啊！我要立刻去全聯了」、「這款很搶手常被秒買」、「這看起來好方便哦」、「這個漢堡麵包的芝麻給的好有誠意」、「6元真的很便宜」、「我家附近的都買不到這款，貨架常常是空的」、「非常喜歡全聯的漢堡，但不好買」、「真的便宜又方便，CP值高」、「這很久了啊，不過都很快秒殺」。