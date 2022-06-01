疫情衝擊內用信心，餐飲業藥愈下愈猛，樂多多集團旗下肉多多火鍋再「加料」，6月全台門店外帶自取「加1元多1件」，每人平均125元起的花費，肉量卻高達2.2公斤的「外帶超多多」套餐，再次挑戰「火鍋黨」的嗑肉極限。

繼先前推出的防疫套餐「外帶超多多」開出紅盤，在週末還出現訂餐後三小時才能取餐的門店爆單熱潮，肉多多火鍋再宣布，6／1至6／30全台門店再加碼「加1元多1件」，不僅外帶自取只要999元 (原價2038元／49折)，現場還可以加3元多3份肉盤 (每份套餐限加購三份肉盤)，再次挑戰「火鍋黨」的嗑肉極限。

秉持著「滾石不生苔」的概念，肉多多火鍋在疫情期間的門店活動也不斷推陳出新，上一波的「外帶超多多」防疫套餐，消費者的主餐可以從美國牛腹肉／活力梅花豬／活力培根豬／無骨鮮雞腿／白蝦／蛤蜊／巴沙魚片等品項中任選搭配八款，加上套餐中的「季節時蔬」與「火鍋料拼盤」也可以換成主餐肉盤，加總上看二公斤肉量的套餐組合，已經在業界與消費族群間蔚為話題。

肉多多火鍋表示，這次即使保留「季節時蔬」與「火鍋料拼盤」，利用「加1元多1件」的超值優惠，加3元等於又多了一斤肉，防疫期間即使乖乖待在家，同樣有跟在店內用餐的「肉量炸裂」超快感享受。

除了打造「肉量炸裂」的用餐氛圍，針對小家庭或是較少用餐人數的消費族群，肉多多火鍋特別推出雙人餐 (399元)和四人餐 (699元)的組合，同樣適用「加1元多1件」的期間限定優惠，一舉回應消費者在居家防疫期間的報復性嗑肉需求。