珍「珍寶海鮮舫」下月將撤離香港，靜待新經營者出現。（東網）

香港「珍寶海鮮舫」因疫情停業逾兩年，因未能尋獲合適的第三方機構營運，集團宣佈6月份將其撤離香港。但在撤離時，海鮮舫即發生沉船事故，昨（5月31日）晚上11點多，緊連著海鮮舫的一艘大型躉船，突然入水翻沉。消息稱，該船用作廚房之用，不排除與日久失修有關。現場可見，該船有數層高，船身嚴重傾側，近乎90度塌下，躺臥水上，載浮載沉。幸救援人員趕抵證實無人傷亡或失蹤，其後交由船主自行處理。

據了解，2016年11月，海鮮舫旁邊用作飼養海鮮、鮮魚的20公尺長躉船，也曾經進水輕微傾斜，員工需疏散至海鮮舫主船，幸無釀傷亡。

位於香港南區深灣的「珍寶海鮮舫」，始建於1950年代。其後商人王老吉集資擴建期間，曾於1971年發生四級大火，釀成34死42傷；而後「賭王」何鴻燊及新世界發展創辦人鄭裕彤，聯合買下業權，並斥資3000萬元港元巨款重建，最終於1976年落成現在的「珍寶海鮮舫」。