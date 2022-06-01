高中職以下學校下周是否繼續停課？台中市長盧秀燕宣布，因中南部疫情還在高峰，經與7大家長團體討論後，下周台中市各高中以下學校繼續停止實體課程、採線上遠距教學；至於接下來是否會持續停課到暑假？盧秀燕表示，目前還不確定，要視疫情發展滾動檢討。

盧秀燕指出，台中市目前疫情還處於高峰期，像是昨天確診人數破萬，其中包括946名孩子、107位老師，加總起來已超過千例、占比例1成，若師生都返回學校上課，恐擴大群聚傳染；台中雖然持續停課不停學，但因近來正在施打疫苗，有必要招回者也可返校。

盧秀燕強調，雙薪家庭若不方便照顧，家長也可讓孩子到學校進行遠距教學，過去近2周就有1萬多名家長將孩子送到學校；此外，為讓學生能持續學習，教育局也開發各種版本的課程教學內容，除了老師線上教學外，也提供學生在課餘或有需要時複習時使用。目前停止實體課最主要是考慮疫情問題，盼保護教職員與孩子身心健康。