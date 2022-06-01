台灣AV女優吳夢夢日前分享，一支AV大約要花4到6小時拍攝，加上現場有一堆人盯著看，因此男優硬不起來是很正常的，所以通常會透過吃藥來準備，而男優目前的行情價約是6千至1萬元，但若拍攝過程中3個時間點無法硬起來，那有可能一毛錢都拿不到，且若勃起卻無法射精則會被扣半薪。

擁有台灣第一AV女優稱號的吳夢夢，近日在YouTube上發布新影片分享，平時和男優拍片的時候，開拍前他都會問對方是否需要吃藥準備一下，男優都會說不用，結果開拍以後就遇到了完全硬不起來的狀況，讓工作人員不知道該怎麼辦才好。

吳夢夢透露，一般狀況下一支AV的拍攝時間大約會落在4至6個小時，期間拍片的現場更是擠了一大堆人，還有一群人盯著看，所以男優是不可能會從頭硬到尾，不過，男優在3個時機點必須要硬，分別是換燈位的時候、換姿勢的時候與導演要求的時候。

吳夢夢表示，很多沒有拍攝經驗的男優，在拍片前都對自己很有自信，結果開拍以後就GG了，根本無法勃起，而面對這樣的狀況，那就是一律不支薪，若是有勃起但無法射精的話，就會扣掉一半的酬勞。而男優目前的行情價大約是6千至1萬元左右。

如果當天男優狀況都不佳，會在現場找工作人員直接頂上嗎？吳夢夢則回應說，這當然是要看工作人員本身的意願，而他們一般在面試工作人員的時候就會先問這樣的問題，不過得到的答案99％都是不行、不願意，他們比男優更加緊張。