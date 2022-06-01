隨著大盤與三大指數成功站穩月線，且進入6月股東會旺季持續，基本面佳、展望良好、營運成長性高的產業與個股，有望走一波股東會行情。台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，台股此波從高點18619最低修正至15616，波段大跌3000點，但隨著美國4月通膨走降，激勵美股大反彈，台股也順勢展開大反攻。展望後市，台股預估今年股息殖利率達3%~4%，優於其他亞股及全球股市，配合下半年基本面回溫，以及技術面打出堅強底部，具極佳的「CP值」，下半年反彈行情可期；另一方面，根據統計，近10年第三、四季上漲機率分別高達6成及8成，建議逢低分批布局，以掌握後市漲升行情。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，目前大盤距離季線16853.79點僅差一步之遙，且三大指數中由電子指數率先站回季線之上，顯見今年來表現疲軟的科技股成為反彈行情的領頭羊，不僅反映投資氣氛回溫，更有利於提振整體多頭氣勢。

沈建宏表示，上半年利空集結，包括俄烏戰爭歹戲拖棚、FED超級鷹派、疫情再起、中國升高封管致使科技產品需求下滑等，衝擊加權指數一度跌破16000點關卡；但就技術面而言，台股加權指數已修正至滿足點，股市下跌後本益比趨於合理，配合高股息殖利率保護、美國10年債殖利率衝高後降溫、外資期貨未平倉空單來到萬口以下等有利因素，短線台股有機會反彈，不過，反彈後，在眾多利空變數仍在下，預期第二季前台股仍以震盪格局為主，建議採區間來回操作。

沈建宏指出，就市場情緒來看，市場悲觀情緒已近金融海嘯水準，已接近最壞情況；在企業營運表現方面，由於中國堅持清零，即使官方調整產業管控措施(例如白名單)，以及官方介入解決運輸問題，但預估全面復工最快也要６月以後，但利空一次出盡，有利技術面打出堅強底部。在類股操作上，金融及傳產高股息(如貨櫃)，以及經濟解封(如航空、航太、零售等)將是短線避風港；科技股大幅修正過後，吸引力浮現，看好伺服器、高速傳輸、電動車、半導體等族群。