歐股周二下挫。最新公布的數據顯示，歐元區通膨升至創紀錄高位，促使市場押注於歐洲央行(ECB)更大的升息。

周二泛歐Stoxx 600指數收跌3.22點或0.72%，為443.35點；歐元區的Stoxx指數更是下跌1.3%。

歐元區五月通膨率升至創紀錄的8.1%，高於四月的7.4%，也高於預期的7.7%。

線上交易平台IG的首席市場分析師Chris Beauchamp說，歐元區高通膨數據讓股市反轉往下掉，顯示投資人對於經濟前景和高通膨仍感到不安。

銀行股通常都會對升息的訊號表示歡迎，但是由於投資人擔憂高物價對經濟的衝擊，銀行股仍大跌1.6%。

荷蘭的ING歐元區資深經濟學家Bert Colijn說，這(數據)造成市場預期，ECB會加快加息腳步；但Colijn補充說，ING仍預期，ECB會在七月和九月分別升息25個基點。

投資人仍密切關注ECB下周召開會議所釋放的訊息。ECB至今表明，在七月開始ECB的升息周期，到九月將利率升至0%或是更高。

歐股在五月下跌了1.6%，延續了今年以來的跌勢。

歐盟各國在周二深夜完成對禁止俄羅斯石油達成共識，布蘭特原油立馬大漲到每桶123美元，也增添了油價對通膨影響的擔憂。

英國富時指數上漲0.1%，北歐股市指數也上漲1%，為少數上漲的區域股市。

消費品製造商聯合利華(Unilever)上漲9.4%，報3825英鎊，也提振了英國股市；此前該公司宣布，任命維權投資人Nelson Peltz進入公司董事會。

荷蘭特殊化學製造商DSM大漲8.0%，報157.3歐元；該公司計畫與瑞士同行Firmenich合併，並且宣布，以38.5億歐元(約41億美元)將工程材料子公司賣給私募股權公司Advent國際和德國化工廠Lanxess。