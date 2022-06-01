由內政部指導，桃園龍德宮主辦之龍德宮「媽祖心、龍德情」全國書法比賽，已經擬訂辦法，開始徵件。為廣泛促進全國各階層皆能參加，比賽分有小學生組、國/高中組及大學/社會組，並為推動硬筆書寫，還設有硬筆書寫組。

供奉四媽祖，位於桃園蘆竹的龍德宮，一向注重文化傳承及人文素養的培育工作。新建的龍德宮廟堂，巍峨高大，屋頂所立四媽祖神像，在高速路上即能瞻仰，宮廟內所有對聯及相關文字，全以書法名家張炳煌所書各體書法作品刻製，全廟儼然書法殿堂。

為推動正體國字及將書法融入生活，龍德宮特邀長年推動書法極有成績的中華民國書學會策劃承辦，除以毛筆書法為主的三組外，特別規劃方便書寫的硬筆書法組。書法三組均以初選和決賽進行；參加者須在7月28日前以自書作品寄達龍德宮，經過評選後，9月17日進行決賽。硬筆書法組則只需以一般紙張，書寫論語內容，在8月15日前寄至龍德宮，不須決賽，直接進行評審；期以方便參加，藉以推廣硬筆書法。

這項比賽在縝密的規劃下，首創在同一比賽中，以傳統書法之外，設立硬筆書寫評比。參加決賽者發給交通補助，並進行公益園遊會。賽後隨即評審並頒獎，獎金及獎品均甚豐厚。歡迎參照比賽辦法規定，踴躍參加。詳細辦法刊載龍德宮及中華民國書學會官方網站。