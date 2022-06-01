全台確診人數攀升，惟因多屬輕症且治療得宜，康復人數逐漸增加，針對被有「無敵星星」謢體的康復者，經過一段隔離的日子，想要外出度假、好好吃喝一頓的心情，台北晶華酒店即日起至6月30日推出「元氣回歸-康復者假期」一泊二食住房專案，歡迎全台康復者前來晶華度假，用美食療癒心靈。專案兩人成行、每房4,999元起，內含價值4,972元的柏麗廳雙人自助晚餐及早餐。台北晶華酒店表示，僅需出示數位新冠病毒健康證明等相關證明，即可以史上最優惠的價格享受此住房專案，同時訂房加購高鐵除了享全台最低7折的獨家優惠外，每房加碼再獲贈精選紅酒乙瓶。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，此次推出的「元氣回歸-康復者假期」一泊二食住房專案，是結合了館內的超人氣自助餐廳以及寬敞舒適且令人安心的住宿環境，為康復者設計的專屬優惠，除了表示滿心的關懷外，也鼓勵康復者自在回歸日常生活。房客不需要為住宿期間的餐食煩心，同時又能自在使用飯店內的露天泳池、三溫暖、健身房等多項休閒設施，晚間更可以至全台北市唯一的池畔星空電影院觀賞每日精選電影，期許康復者可以藉由晶華規劃的吃、喝、玩、樂全包式城市假期，舒緩緊繃許久的心情。

晶華國際酒店集團疫情期間率先不裁員，不減薪並建議政府超前部屬實施員工薪資補貼、開設企業培訓專班、減免稅金以紓緩觀光服務業所受到的衝擊。台北晶華也嚴格執行防疫措施，創業界之先，於空調出風口安裝「UVC滅菌設備」確保空氣清淨；大門則配備美國軍用等級「紅外線熱像測溫儀」進行體溫篩檢；外帶外送美食落實備餐實名制以及免下車取餐得來速服務。晶華打造陸上郵輪轉型為城市度假酒店、經營「晶華美食到你家」電商平台成為全世界飯店產業的創新典範，同仁攜手達成企業使命：把台灣最好的帶給世界，世界最好的帶進台灣。