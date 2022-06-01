宜蘭縣三星路三段附近釀死亡車禍，22歲潘姓男子騎機車擦撞前方58歲游姓男子的機車，潘男翻滾數圈至對向車道，遭51歲廖男駕駛的銀色賓士車輾爆頭，經送醫搶救後不治死亡。（宜蘭縣警察局三星分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣三星路三段5月30日發生死亡車禍，22歲潘男騎機車擦撞前車，滾至對向車道遭輾斃。據了解，潘男原訂在今（6月1日）母親生日當天，前往戶政事務所與未婚妻登記，無奈計畫趕不上變化，潘母與潘男有孕在身的未婚妻悲痛在網上發文，希望路過鄉親能提供行車紀錄器，協助還原真相。

回顧事故過程，5月30日下午4時23分宜蘭縣警察局三星分局接獲報案，2部從三星往羅東方向行駛的機車發生擦撞，潘男機車擦撞游男機車後，潘男倒地翻滾數圈至對向車道，廖男因閃避不及而輾爆潘男的頭，送醫後不治死亡；發生車禍後，廖男當下未停下處理，反而快速駛離現場。

經警方調閱路口監視器，迅速在1小時內查獲肇事者廖男，通知到案說明，廖男表示案發時，因手機沒電加上肚子痛，趕緊衝回家充電跟上廁所，準備前往派出所報案時，就先被警方通知到案。警方表示，潘男、游男及廖男，經酒測後均無酒精反應，排除酒後肇事，全案依過失傷害致死及肇事逃逸偵辦。

而潘男的母親昨（5月31日）悲痛在網路PO文，「兒子因傷重不治身亡，享年22歲，原訂6月1日要登記結婚的，結果來不及了…發文是想請當下有經過的鄉親提供給我們行車記錄器，讓我們可以為家人討一個公道，讓他走的明白」。

懷有身孕的潘男未婚妻也在臉書發文說，「把老公還給我」，字裡行間充滿悲痛與不捨。據了解，潘男是家中長男，母親獨力拉拔5名子女長大，孝順的他原訂母親生日當天與未婚妻完婚，給媽媽難忘的生日禮物，想不到遭逢死劫，媽媽與未婚妻都難以接受殘酷事實。

由於事故地點沒有監視器，潘媽媽請求目擊者提供行車記錄器畫面，進一步釐清事發經過，她表示身為人母一定要挺身而出，為遭遇不幸的兒子討回公道。