南韓21歲童星金賽綸，9歲出演男神元斌主演電影《大叔》，小小年紀表現出強大演技能量，因而入圍百想藝術大賞電影類最佳女星，被外界視為「天才童星」；18日她酒駕撞壞變電箱肇事逃逸，如今酒測值結果出爐，已經達到吊銷駕照標準，需接受進一步調查。

天才童星金賽綸，辛苦經營多年良好形象，因酒駕事件導致被新劇換角。據《朝鮮電視台》報導，南韓首爾江南警局收到國立科學調查研究院血檢資料，顯示金賽綸體內數值過高已達吊銷駕照的程度，目前警方預計對她採取進一步的調查。

這項真實調查結果出爐，網友們直喊無法接受：「從她小時候看到大更令人震驚」、「我很慶幸沒撞到別人」、「我希望所有酒醉的司機都被摧毀」、「妳怎麼會想到酒後駕車，聽起來真的很可怕」、「妳要喝酒請妳在家裡喝」、「滾吧別想要回演藝圈了，不需要妳用演技替自己犯下的錯誤贖罪」。

金賽綸曾在IG發表手寫道歉信。(圖/金賽綸 IG)

金賽綸18日酒醉駕車撞爆變電箱，不只變電箱移位，連柵欄都被撞得全裂掉，導致周遭電力供給受到影響，肇事當下她不僅沒有下車查看，而是倒車後直接離去，由於車子行駛時左右晃太厲害，才被熱心民眾攔下報警。稍早，金賽綸也透過《osen》回覆會釐清細節後再給予正式答覆。

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