來到6月，運勢命理網站「知命命理」分享，生肖屬虎、龍、羊、猴、狗的人6月運勢最旺，有福氣，有貴人，容易發大財。

▍1.生肖虎

屬虎人6月步入「三合貴人」之吉運，有貴人扶持，事業運好，能有一番大作為。上班族得上司賞識，升職加薪，前途一片光明。創業者機會多，客戶源源不絕，順利累積財富。屬虎人事業旺，連帶著財運也旺，收入增加，會有不少存款。

▍2.生肖龍

屬龍人6月步入「偏財坐印」之吉運，有吉星的照耀，會有特別好的橫財運，有副業的人可以得到許多好的發展良機。創業的人生意興隆，令同行們羨慕不已，上班族的收入高，獎金拿不停。

▍3.生肖羊

6月屬羊人步入「六合貴人」之吉運，能得到貴人的扶持。生活中遇到困難能有人出手相助，貴人及時出現，可令處境轉危為安，並能讓原有計劃順利進行。到哪都有好人緣，主動與人合作還會有更多收穫。

▍4.生肖猴

屬猴人6月步入「食神坐官」之吉運，各方面的運氣皆大幅上漲，事事如意。個人的表現出色，深受老闆的賞識與認可，有不俗的升遷運。在貴人的幫助下工作一帆風順，事業上可取得巨大的進步和突破。

▍5.生肖狗

6月屬狗人步入「三合貴人」、「偏財坐印」之吉運，人際關係和睦，有展示才華的機遇，能成為團隊的骨幹力量，有升職加薪的機會。人逢喜事也顯得格外有精神，自信滿滿，身邊都是正能量，好運不斷，有天降橫財的運氣。

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