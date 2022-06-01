共軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，近日，解放軍東部戰區在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡，「是針對美台勾連採取的必要行動」。
施毅表示，近來美方頻頻在台灣問題上搞動作，說一套、做一套，明裡暗裡慫恿支持「台獨」勢力，將把台灣推向危險境地，自身也將面臨嚴重後果。他稱，台灣是中國的一部分。東部戰區部隊持續加強練兵備戰，不斷提高履行使命能力，堅決挫敗任何外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀。
共軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，近日，解放軍東部戰區在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡，「是針對美台勾連採取的必要行動」。
施毅表示，近來美方頻頻在台灣問題上搞動作，說一套、做一套，明裡暗裡慫恿支持「台獨」勢力，將把台灣推向危險境地，自身也將面臨嚴重後果。他稱，台灣是中國的一部分。東部戰區部隊持續加強練兵備戰，不斷提高履行使命能力，堅決挫敗任何外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀。
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