美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 1日接受CNN訪問時坦承，她先前對通膨路徑的看法是錯誤的，她沒有充分理解當時情況，且後續出現意料之外的衝擊，使通膨情況變得更糟。

葉倫說，正如我提到的，通膨對經濟發生了意想不到的巨大衝擊，這些衝擊推高了能源和食品價格以及供應瓶頸，嚴重影響了我們的經濟，我當時並不完全理解。衝擊範圍包括從俄羅斯入侵烏克蘭，到最近中國的新冠病毒封鎖。通膨對經濟的衝擊仍在繼續，也是拜登總統的首要擔憂，

葉倫說，拜登政府正在採取行動，試圖透過降低處方藥和醫療保健成本，並在國會推動增加可再生能源使用的建議，來補充聯準會的努力。拜登堅信並支持聯準會的獨立性，來採取必要措施降低通貨膨脹。

美國總統拜登 1 日與聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 會面商討歷史性的通膨，拜登也在會議中保證，聯準會的獨立性不會受到政治干預，將給予鮑爾空間來對抗通膨。

本次會議是鮑爾在獲得參議院確認連任以來與拜登的首次會面，和白宮首席經濟顧問狄斯 (Brian Deese) 也都出席。

拜登在會晤鮑爾前再度強調，遏制通膨是國內的首要任務。他日前在華爾街日報 (WSJ) 的一篇專欄文章中表示，聯準會肩負著控制通膨的主要責任。

狄斯會後表示，本次會議非常具有建設性，拜登在會議上向鮑爾表達他一直都在強調的一點，即尊重聯準會的獨立性。

狄斯坦承，隨著聯準會推動利率正常化，使經濟增速放緩，美國經濟將面臨一段過渡期，但他樂觀表示，看好美國經濟在不犧牲就業與增長的情況下應對通膨。