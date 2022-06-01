舒展筋骨，是活化體適能的重要關鍵。尤其年紀漸長和長期久坐的上班族，適當的伸展更是不可或缺。不過一般人理所當然認為：拉筋很好，而且「哪裡痠痛就拉哪裡」，卻可能犯了不當操作的錯誤。台大癌醫中心疼痛門診梁恆彰醫師指出，每個人的狀況不同，不適合的拉筋對身體產生副作用，常大於好處。

梁恆彰醫師指出，拉筋對疼痛會有短暫紓解的作用，但不當操作的話，會影響神經肌肉的協調，造成局部發炎、纖維化、壓迫神經而產生痛、緊、脹、冷或麻等神經症狀，埋下日後加重疼痛的未爆彈。

醫師提到，在門診中也常見到因為肩頸牽引、整復或整脊後發生神經問題，不但痠痛沒能解決，反而再添暈眩、聽力減損、手麻腳麻甚至其他部位疼痛等諸多不適。

梁恆彰醫師在與身新醫學診所楊翠蟬醫師合著的《這樣解痛，才是聖經》書中，特別列舉出9大日常生活中的拉筋地雷：

1：過度墊高頸部：

長時間壓迫頸椎，容易產生神經痛，頭暈、耳鳴、肩頸麻痛。

(資料來源／梁恆彰、楊翠蟬醫師 圖/《這樣解痛，才是聖經》／新自然主義提供）

2：過度拉伸頭頸：

這是常見卻很容易拉傷頸神經的危險動作之一，錯誤施行會導致眼痛、視力模糊、暈眩、耳鳴、耳聾、手臂麻痛等。

(資料來源／梁恆彰、楊翠蟬醫師 圖/《這樣解痛，才是聖經》／新自然主義提供）

3：過度平臂拉筋：

像是平臂拉筋、撐桌起身等動作，對肩頸慢性痛患者而言，容易出現胸神經和臂神經拉傷、肩痛、上背疼痛等。

(資料來源／梁恆彰、楊翠蟬醫師 圖/《這樣解痛，才是聖經》／新自然主義提供）

4：屈膝扭轉：

對腰臀以下有慢性痛患者而言，常拉傷臀側神經群，引發臀側、髖部、膝蓋疼痛等。

(資料來源／梁恆彰、楊翠蟬醫師 圖/《這樣解痛，才是聖經》／新自然主義提供）

5：站著下腰拉筋：

對慢性痛患者來說，這是嚴格禁止的動作，對下半身的腰臀、坐骨神經、膝蓋、小腿、腳底、腳跟等造成嚴重的負擔，尤其腰痛者不宜。

(資料來源／梁恆彰、楊翠蟬醫師 圖/《這樣解痛，才是聖經》／新自然主義提供）

6：伸直雙腿拉後腳筋：

容易拉傷坐骨神經，造成腰痛、臀痛、脛和腓總神經拉傷、膝窩痛、小腿痛、腳底痛等。

(資料來源／梁恆彰、楊翠蟬醫師 圖/《這樣解痛，才是聖經》／新自然主義提供）

7：壓手腕：

壓手腕的動作，對手肘或手腕的慢性痛患者而言，容易出現手腕、手肘、肩膀痠痛。很容易造成橈神經受傷，讓手腕和手肘拉傷。

(資料來源／梁恆彰、楊翠蟬醫師 圖/《這樣解痛，才是聖經》／新自然主義提供）

8：弓箭步推牆拉後腳筋：

對腿痛的慢性痛患者而言，很容易造成脛和腓總神經拉傷，也會造成膝蓋僵硬無力、腳底麻痛。

(資料來源／梁恆彰、楊翠蟬醫師 圖/《這樣解痛，才是聖經》／新自然主義提供）

9：腳底滾球按摩：

有腳痛的慢性痛患者，做此動作容易壓傷足神經，造成腳底痛、腳趾麻、誘發足底筋膜炎。

(資料來源／梁恆彰、楊翠蟬醫師 圖/《這樣解痛，才是聖經》／新自然主義提供）

人體肌肉、筋膜的學問很大，適當運動絕對是維持身體運作的重要關鍵，但必須正確且適量操作，才能避免受傷。梁恆彰醫師更強調，一般人很難分辨身體的疼痛到底是肌肉、筋膜、脊椎或關節的問題，還是神經血管造成疼痛。

醫師建議，慢性疼痛患者可以到疼痛專科尋求醫療建議，要做拉筋動作前，最好經過專家建議與指導，找到最適合的方式，才能避免傷及組織而形成慢性疼痛惡性循環的後果。