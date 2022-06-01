全台疫情進入高原期，中央宣布本月會陸續公布放寬邊境政策，國際趨勢也走此策略，新北市長侯友宜今主持市政會議表示，邊境開放會影響國內疫情，需看4指標，除全國疫情是否相對穩定待觀察，還要考慮對醫療量能帶來的衝擊，另疫苗施打率也很重要，以及中高低風險國家要分類管理，也希望中央提早跟國人報告講清楚，地方才好配合、提早準備。

新北市近期疫情趨緩，新北市衛生局今上午在市政會議報告指出，新北今年迄今累計確診59萬3843人，最高峰5月18日2.7萬人確診，高點過後目前呈現下降趨勢，但仍要觀察，而5月26日快篩陽視同確診上路後，每天確診個案中有76.2％來自快篩陽判定。

侯友宜表示，從 7日平均數觀察來看，目前形成高原期慢慢趨緩，新北市確診相對高點是13日到27日，但這段時間全國民眾採取低度活動，不亞於三級警戒期間，公車捷運、餐廳百貨等人潮擁擠大幅降低，所以很快速從高峰慢慢趨緩。

侯友宜也說，快篩陽視同確診如能提早在5月1日做，相信可以減少中重症比例及民眾埋怨，關懷照護中心現在接到的電話也因此下降了1千多通，不過疫情穩定下來後，民眾可能開始強化活動，疫情是否會再上去需要觀察。

侯友宜提醒，目前疫情雖緩步下來，但仍不掉以輕心，尤其要守好中重症與死亡率，該給藥就給藥，面對國境即將開放，也希望中央跟國人提早說明，地方才好配合，畢竟防疫是一體，很多事情講清楚、說明白，大家就全力以赴。