美系券商摩根大通分析，日本汽車製造商今年有機會挑戰獲利新高，因為這些車商已把大增的成本以及大漲的通膨等不利經營利空，藉由漲價方式成功轉嫁給買車民眾。

摩根大通估算，在2022財年期間，這些日本原廠委託製造(OEM)車廠因原物料大漲，每輛車成本將會增加9.5萬日圓，約743美元。但日本汽車製造商已經把新車售價調漲，因此可降低大概8到9成的製造相關費用。

摩根大通認為，新車價格未來應會繼續往上，尤其是在北美地區。一方面是需求暢旺，另一方面則是日本車廠有一定的品牌定位。所以將全球銷售量最大的日本豐田汽車，評等從中性上調至增持，理由是豐田有產能復甦以及定價競爭等優勢。不過，大漲通膨或許會侵蝕整體獲利。

5月27日已是豐田汽車在5月期間，第2次下修6月全球產能目標。同時，也暗示全年產能有可能還會下調。供應鏈供貨短缺以及中國大陸抗疫封城，是造成豐田缺料生產主因之一。除了日本，中國大陸、歐美汽車同業的生產計畫，也是被缺料給打亂。

摩根大通也預測，2022年全球汽車需求量約8450萬輛，日本這些OEM代工大車廠的全球產能，大概能開出2430萬輛左右。