基隆市長林右昌持續推動住宅政策，先前重心都放在包租代管政策，興建社會住宅的政策終於出現了。基隆市都市發展處6月1日公布，基隆市首波由國家住宅及都市更新中心推動的「光明安居」社會住宅，預計提供約450戶社會住宅，新建統包工程自5月31日公告招標，預計2026年完成。

「光明安居」社會住宅是基隆市政府考量財務及人力有限，積極與中央合作、引進中央資源的成績。都發處表示，這波是由國家住宅及都市更新中心推動七堵調車場旁空間興建，預計提供約450戶社宅。

都發處指出，這波社宅的用地，是國有財產署的土地，該基地規劃於基隆捷運廊道中，幾經協調由國家住宅及都市更新中心負責出資興建及營運，中央預計投入經費達新臺幣23億2870萬元整，該社會住宅「只租不售」，在台北居大不易、青年蝸居的世代，期盼社會住宅在減輕租屋負擔的同時，能提供高品質具基隆河廊特色的居住環境。

都發處長徐燕興表示，「光明安居」預計興建450戶中，設計包含套房、二房、三房等房型，低樓層有托育中心及商業機能，將保留40％給弱勢戶居住，其他則開放一般民眾申請。他指出，基隆近幾年的住宅政策積極爭取中央資源，在租金補貼上，從102年每年僅補貼463戶提升至111年每年1602戶。另引入包租代管制度共爭取中央3.2億元經費，至今約1300戶受該項政策協助。

光明安居社會住宅統包工程自111年5月31日公開招標至111年7月11日，都發處表示希望早日找到好的營建團隊，並期待早日開工。