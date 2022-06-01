天虹科技副總羅偉瑞駕車撞死機車騎士，卻爆出警界關說，警政署昨加重懲處涉案警官。國民黨文傳會副主委黃子哲卻發現，負責督導警政的行政院發言人羅秉成與羅偉瑞疑關係匪淺，且羅秉成是天虹的法律顧問，弘理法律事務所創辦人之一，羅秉成有無扮演任何角色，應說清楚講明白。

黃子哲說，天虹科技公司的法律顧問就是「弘理法律事務所」，而這間事務所的創辦人之一，正是羅秉成，羅秉成在此案是否有扮演任何角色？是否有提供諮詢指導？在背後操縱？利用職權施壓？外界不得而知。

黃子哲也查出，有位「羅偉瑞」與嘉義市湖內里有地緣關係，而羅秉成家鄉正是嘉義市湖子內，也就是現在的湖內里，這種巧合令人好奇，莫非羅偉瑞與羅秉成之間，是兄弟或親戚關係？還是同宗家族？抑或是同里鄰居？

黃子哲表示，當然也可能此羅偉瑞非肇事的羅偉瑞，但公開資料可構成合理懷疑，羅秉成有必要說清楚講明白，因爲羅秉成有督導警政業務，與警政署有上下的權力關係，本案多位高階警官離奇的「熱心」幫忙，有人陪羅偉瑞做筆錄、幫忙轉發聲明稿。

黃子哲質疑，刑事局副局長黃家琦澄清說，致電只是單純對「友人」表達關心，到底要有多深厚的交情，才能讓堂堂刑事局副局長親自致電關心，還是這個友人，其實只是長官「交辦的朋友」，如果黃家琦也是被施壓的對象，應該要勇敢當個吹哨者，把背後的「藏鏡人」或「影舞者」給揪出來，才能將功折罪。

黃子哲說，多位高階警官介入「關心」一件車禍事故案，甚至賠上了記過處分，實在太不尋常，恐有不少貓膩，絕對不能只有這樣懲處就想帶過，最重要的就是向上追查源頭，政風、廉政、檢調、監察院等單位，該認真辦件大案了，給被害家屬及社會大眾一個交代。