汐止大同路上午發生聯結車與機車車禍。（新北市消防局提供）

新北市汐止區大同路、大安街口今（1）日上午8時許發生聯結車與機車衝撞車禍，男騎士與女乘客受困在聯結車底盤下，新北市消防局獲報派員搶救，將受困男女救出時，2人傷重已無生命跡象，分別送往汐止國泰醫院及北市忠孝醫院急救。

轄區汐止警分局交通分隊已封鎖現場調查，釐清事故原因，經查聯結車駕駛62歲楊姓男子，駕駛聯結車沿大同路往基隆方向行駛時，不慎與同向重機發生碰撞，傷者為28歲陳姓男子與29歲陳姓女子。目前員警在場疏導交通，未造成嚴重塞車情形。