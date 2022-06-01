新北市汐止區大同路、大安街口今（1）日上午8時許發生聯結車與機車衝撞車禍，男騎士與女乘客受困在聯結車底盤下，新北市消防局獲報派員搶救，將受困男女救出時，2人傷重已無生命跡象，分別送往汐止國泰醫院及北市忠孝醫院急救。
轄區汐止警分局交通分隊已封鎖現場調查，釐清事故原因，經查聯結車駕駛62歲楊姓男子，駕駛聯結車沿大同路往基隆方向行駛時，不慎與同向重機發生碰撞，傷者為28歲陳姓男子與29歲陳姓女子。目前員警在場疏導交通，未造成嚴重塞車情形。
新北市汐止區大同路、大安街口今（1）日上午8時許發生聯結車與機車衝撞車禍，男騎士與女乘客受困在聯結車底盤下，新北市消防局獲報派員搶救，將受困男女救出時，2人傷重已無生命跡象，分別送往汐止國泰醫院及北市忠孝醫院急救。
轄區汐止警分局交通分隊已封鎖現場調查，釐清事故原因，經查聯結車駕駛62歲楊姓男子，駕駛聯結車沿大同路往基隆方向行駛時，不慎與同向重機發生碰撞，傷者為28歲陳姓男子與29歲陳姓女子。目前員警在場疏導交通，未造成嚴重塞車情形。
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