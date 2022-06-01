促轉會提出改善中正紀念堂方案，國民黨台北市長提名人蔣萬安痛批政府吃飽太閒，228關懷紀念會批蔣騙選票、打臉自己是假掰的政治人物。蔣萬安1日表示，絕對不容許任何一個個人、政黨、少數官員就可以片面改變，主張在現有基礎上，大家集思廣益加入更多元素。

蔣萬安今早出席北市士林區仁勇里端午節活動，面對228關懷紀念會批評騙選票，蔣萬安表示，中正紀念堂是台北市民共同記憶，也是歷史的一部分，絕對不容許任何一個個人、政黨、少數官員就可以片面改變。

蔣萬安強調，他主張在現有基礎上，大家集思廣益加入更多元素，而既有基礎就是不容許有任何改變。

此外，中央在中正紀念堂設大型兒童疫苗施打站，遭台北市長柯文哲痛批白痴。蔣萬安則認為，防疫不分藍綠、中央地方，希望中央和地方能加強溝通，防疫就是希望讓民眾安全度過這波危機，相關疫苗施打站的設置、規畫，相信中央有相關整體考量，地方負責執行，只要動線安排好，不管是讓快篩陽民眾進來透過醫生評估給藥，或安排兒童疫苗施打，希望在這段期間大家彼此體諒，讓大家安全度過疫情。

外界好奇會否擔心未來當上市長後遭中央出招對付，蔣萬安說，中央、地方真的應該好好溝通，防疫不分中央或地方、藍綠，大家共同齊心努力，希望中央地方好好溝通，做整體規畫，否則相關防疫工作只會事倍功辦，非常可惜。