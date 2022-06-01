大病初癒有好康！台北晶華酒店首度針對全台上百萬的「陽轉陰」一族，即日起至6月30日推出「元氣回歸-康復者假期」一泊二食住房專案，歡迎全台康復者前來晶華度假，用美食療癒心靈。專案兩人成行、每房4999元起，內含價值4972元的柏麗廳雙人自助晚餐及早餐。

台北晶華酒店表示，史上最優惠的價格，僅需出示數位新冠病毒健康證明等相關證明，即可安心擁有。此外，訂房加購高鐵還有享全台最低7折的獨家優惠。

全台確診人數攀升，在輕症以及療養得宜的狀況下，康復的人數也相對的增加，台北晶華酒店瞭解這一群被喻為吃了「無敵金星」的康復者，經過一段隔離的日子，想要外出度假、好好吃喝一頓的心情。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，此次推出的「元氣回歸-康復者假期」一泊二食住房專案，是結合了館內的超人氣自助餐廳以及寬敞舒適且令人安心的住宿環境，為康復者設計的專屬優惠，除了表示滿心的關懷外，也鼓勵康復者自在回歸日常生活。

吳偉正說，房客不需要為住宿期間的餐食煩心，同時又能自在使用飯店內的露天泳池、三溫暖、健身房等多項休閒設施，晚間更可以至全台北市唯一的池畔星空電影院觀賞每日精選電影，期許康復者可以藉由晶華規劃的吃、喝、玩、樂全包式城市假期，舒緩緊繃許久的心情。