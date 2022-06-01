普生(4117)旗下家用新型冠狀病毒抗原快速檢測試劑正式打入全台連鎖藥局通路，有利提升品牌知名度，也將進一步創造集團整體檢測試劑業務保持良好成長力道。

普生表示，集團完善新冠肺炎檢測試劑產品線布局，除擁有RT-PCR核酸試劑、專業版快篩抗原試劑、ELISA抗體試劑、以及VTM病毒採集組、核酸萃取劑等產品，於5月底旗下家用新型冠狀病毒抗原快速檢測試劑成功通過台灣衛福部專案製造申請核可。

由於普生旗下家用新型冠狀病毒抗原快速檢測試劑檢測僅需10-15分鐘的反應時間，且以目前新冠肺炎變異株包括Alpha、Beta、Gamma、Delta和Omicron等，亦不影響普生家用新型冠狀抗原試劑檢測性能，仍可準確檢測採集樣本是否感染新冠肺炎病毒，並超過90％以上的檢測準確率，此外，普生除委託長庚大學與病毒感染研究中心實驗室進行項目委託檢驗，經實際測試結果產品可辨識原始株、Delta變異株等，同時也經過臺大醫院BSL3研究與檢驗實驗室項目委託檢驗，亦可辨識Omicron新型變異株。

普生因應目前客戶檢測試劑訂單需求，除積極掌握原料交期、針對旗下竹科廠試劑生產流程優化，提升整體產能規模與產能稼動率，同時進行內部銷售業務組織調整，戮力深化旗下精準試劑檢測業務，奠定集團良好穩健營運基石，並持續拓展液態活檢、CDMO(委託開發及生產)、檢測服務、P113抗菌胜(月太)藥品等業務領域，穩步堆疊集團中長期良好成長動能。