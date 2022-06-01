1名女網友在《毒姑九賤婆媳討論區》爆料，婆婆要她拿有豬肉餡的胡椒餅給印傭吃，原PO明確告訴對方，印傭是回教徒，不能吃豬肉，沒想到婆婆卻說沒看到就好，還佯稱自己是善良人，不能做這事，婆婆借刀殺人的行為讓她瞬間傻眼，貼文一出引起熱議。

原PO在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文，她二姑日前買了一些胡椒餅，婆婆說要給印尼籍外傭吃，她告訴對方印傭是印尼人，是位虔誠的回教徒，因宗教信仰不能吃豬肉，婆婆卻硬要她將包有豬肉及高麗菜餡料的胡椒餅給對方吃，原PO連忙阻止，怎料婆婆竟笑稱：「沒關係她沒看到就好」。

原PO坦言她和二姑，早就告訴過印傭內餡有包豬肉，並叫婆婆自己拿給對方，婆婆笑說：「哎！我女兒就是善良又老實，我們這種善良的人，做不來，妳拿」，她默默地回婆婆：「你善良還叫我拿給外傭吃」，對方瞬間閉嘴。

文章曝光後引起不少網友們留言回覆：「善良的人，不會挑戰別人的宗教戒律」、「人家回教就是不能吃豬肉了，還硬要拿給外傭吃，什麼鬼心態，毀別人根基損自己功德的事自己不敢做叫別人做，真是什麼鬼都有」、「婆婆比八點檔的婆婆還要討厭啊」、「善良的人可以唆使人家幹壞事也太善良了」。

也有人和原PO分享類似故事：「毒姑不知道從哪弄來一些堅果說要給婆婆吃，結果婆放到忘記過期，2人便說分裝拿去分給附近的鄰居吃，反正聞起來沒味道看起來也沒壞堅果很貴，毒姑說不要，轉頭就叫老公去做這事，老公說萬一害人吃壞肚子怎辦他才不要，婆婆就說她教的孩子真好都很善良，這就是家教。我笑死了」