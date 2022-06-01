中方周一出動9款戰機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）

就在美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）率團訪台，進行為期3天的訪問，還有美國海軍在台海附近舉行雙航母演習之際，中方周一出動了創紀錄的9款戰機，侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）。據台灣國防部說，30架中方空軍戰機進入防識區，是自從1月23日39架以來的單日第二多。

據《南華早報》（South China Morning Post）周二報導，這些軍機中出現了兩架蘇（Su）-35，而它鮮少參加中方這類對台施壓的空中巡邏。而北京不但是俄製Su-35戰機的第一個國際顧客，更採購了24架。而這些戰機入列後，很快就加入解放軍在南海的巡邏。

而據中方官媒《環球時報》5月31日報導，專家周二說，中方空軍這次出動的多數是戰機，是在模擬武統，練習奪取制空權並發動空中打擊，以警告美台，解放軍有能力在必要時，發動能一勞永逸結束台灣問題的閃電突擊。

而這次出現在台灣防識區的，除了兩架Su-35外，還有兩架空警-500預警與指揮控制機、4架運-8電子偵察機、1架運-8電戰機、1架運-8反潛機、6架殲-16戰機、8架殲-11戰機，4架殲-10戰機和2架蘇（Su）-30戰機。這是自從2020年9月台灣開始公布中方軍機繞飛行動以來，解放軍出動軍機類型最多的一次。而台灣空軍則派空中巡邏兵力應對，透過廣播驅離，並以防空飛彈追蹤監控。

《環球時報》指出，就在中方軍機繞台前不久，美國海軍「林肯」號（USS Abraham Lincoln，CVN-72）和「雷根」號（USS Ronald Reagan，CVN76）航母上周六、日才在沖繩東南方海域演習。分析家說，要是美國軍事介入可能爆發的台海衝突，這戰略海域將成為主要的海上戰場。此外，分析家說，雖然中方軍機是在從事例行演訓，但矛頭也指著台獨分子和美國等外部干涉勢力。

一位要求匿名的北京軍事專家周二說，中方空軍這次演習出動的多數是戰機，其他則是特種任務軍機，意味著他們很可能在演練，如何從台灣空軍和美國航母艦載航空兵手中奪取制空權。例如，殲-11和Su-35就是純空優戰機，而如殲-16和Su-30等其他多用途軍機，則能對地面和海上目標發動攻擊。此外，他指出，特殊任務機則能提供指揮控制和情資，還有電戰等支援。

萬一爆發衝突，這位專家說， 所有類型的軍機都會參戰，而這正是它們都需要在演習中受訓的緣故。

而觀察家說，也許在強烈的電子干擾，或是戰機的隱形性能下，台灣國防部沒能辨識出如殲-20等所有的解放軍戰機。