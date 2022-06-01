法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）5月30日訪基輔，在與烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）共同召開的聯合記者會上表示，烏克蘭軍隊將獲得最新一批由法國製造的「凱薩」自走榴彈砲（CAESAR self-propelled howitzer）。

綜合外媒報導，柯隆納30日抵達烏克蘭，成為自2月24日俄烏戰爭以來，法國訪烏克蘭最高級別的官員，她在記者會上表示；「新的凱薩自走榴彈砲很快就會交付烏軍，兩國將在這方面繼續合作。」

庫列巴也表示，他注意到法國的領導與願意幫助烏克蘭贏得戰爭的期望，但他仍強調:「烏克蘭對於155毫米火炮系統的需求仍然非常緊迫，為了贏得頓巴斯戰役，我們需要顯著增強火炮的戰力。」他也提及，凱薩自走砲非唯一法國支援的武器。

「凱薩」自走榴彈砲（CAESAR self-propelled howitzer）發射現場畫面

而庫列巴也告訴法國媒體，希望法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)在擔任歐盟(EU)輪值主席期間，於6月30日結束前訪問烏克蘭。

「凱薩」自走榴彈砲是一款由法國地面武器工業集團（Nexter Systems）製的自走砲，由由六輪驅動的卡車搭載52倍徑155毫米火炮而成，車上可裝載18發彈藥，最低可由3名人員進行操作。

凱薩使用增程型全口徑（ERFB；Extended Range, Full Bore）砲彈，射程可達42公里，火箭助推砲彈的話，射程可再增加至50公里。另外為了更好的防護措施，凱薩自走砲的駕駛室有加裝額外護甲，可以抵擋土製炸彈、反載具地雷，甚至是155毫米砲彈在載具5公尺（16英尺）外的爆炸。