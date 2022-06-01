國內疫情進入高原期，今年已逾200萬人確診，且這波Omicron變異株對兒童殺傷力高，累計25例重症、10人死亡，令家長憂心，對此指揮中心宣布，今天（1日）起至6月30日免費提供0至6歲兒童5劑快篩，持健保卡至有販售實名制快篩的健保特約藥局或衛生所就能領取，與實名制快篩一樣採身份證尾數單雙號分流，買過第一輪實名制快篩一樣可領。

指揮中心提醒，家用快篩僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，勿使用於2歲以下幼童，《中時新聞網》整理相關問題，供民眾參考。

一、免費快篩領取對象？一次可以領多少快篩？

0至6歲孩童（2016年1月1日（含）以後出生者）皆可領取，每人限領1份5劑快篩。

二、哪裡可以領？領取時間？

全國近5千家販售家用快篩試劑之實名制健保特約藥局及衛生所皆可領取。

免費快篩領取時間為今天起（6月1日）至6月30日，依身分證字號尾數單雙號進行分流；單號星期一、三、五；雙號星期二、四、六；星期日皆可領取。

0至6歲兒童今天起至6月30日免費領取5劑快篩。（指揮中心提供）

三、若小孩沒有健保卡該怎麼領取？

尚無健保卡的新生兒或後續出生者，可在拿到健保卡後再領取。

四、若小孩健保卡已買過第一輪實名制快篩，還能領取5劑免費快篩嗎？是否可一起買第二輪實名制快篩？

此為免費領取份數，不會計算入實名制第一輪(4月28日起)的購買資格，也就是曾購買實名制快篩的孩童父母，仍可再免費領取一次快篩試劑。而第二輪實名制尚未開放，預計6月中旬。

五、幾歲可以使用快篩？

家用快篩僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，勿使用於2歲以下幼童。

六、快篩要冷藏嗎？

羅氏、亞培、福爾威創等保存溫度在2到30度間。快師試劑與藥品一樣，最忌熱和潮濕，所以放室內乾燥、陰涼、避光之處是最安全。