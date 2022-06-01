中和男童恩恩確診事件，新北市長侯友宜今日表示，他昨日已經指派衛生局長與消防局長與恩恩家屬見面交付資料與說明；衛生局長陳潤秋表示，昨本來與恩恩父親約好在今日上午見面交付資料並說明，但家屬臨時有其他考量取消，市府會再持續與家屬聯繫。

侯友宜今日受訪表示，他昨天講得非常清楚，市府第一個時間知道恩恩爸爸需求後，相關資料都已經整理好，昨在總質詢以後，他也特別開會，責成衛生局、消防局兩位局長親自把整理好資料跟恩恩家屬報告 讓他充分了解相關資訊內容。

陳潤秋表示，恩恩送醫後，大家非常關心，除原來雙和醫院重症 團隊，還邀請台大團隊，市長也有跟恩恩爸爸視訊，中間衛生局、社會局社工持續幫忙，解隔後也有持續關心幫助，有任何需求都會提供。

陳潤秋說，這次家屬提出需求，市長指定她跟黃局長整理好完整資料，本來昨晚跟爸爸約在今天早上見面，但昨晚經過幾小時後，家屬有另外考量暫時取消，衛生局會繼續聯絡，全力協助。