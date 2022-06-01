年底九合一大選，台北市選情「三腳督」態勢明朗，國民黨高層過去曾拋出「新竹換北市」的議題再度發酵，國民黨台北市長提名人蔣萬安1日表示，對他最重要的就是爭取多數市民支持與信任，讓大家成為他未來推動市政強而有力的後盾，才是他爭取的目標。

過去國民黨高層曾提出禮讓民眾黨參選新竹市，換民眾黨禮讓國民黨選北市，也就是立委高虹安換蔣萬安，避免北市、新竹市雙雙出三腳督，最後藍白兩敗俱傷。

蔣萬安今出席士林區仁勇里端午節活動，外界認為是積極搶攻士北選票，蔣萬表示，先前也常來士林、北投拜訪里長，在地也有非常多優秀藍營議員在地方服務，非常扎實，對他來說沒有所謂艱困、不艱困選區，每個選區都很重要，他也非常珍惜、把握每一個跟市民互動的機會。

面對「新竹換台北」，蔣萬安指出，對他最重要的就是爭取多數市民支持與信任，讓大家成為他未來推動市政強而有力的後盾，才是他爭取的目標。

外界好奇近來推出2支政績影片，盼選民關注這2年政績的意味濃厚，蔣萬安說，不只這2年，包括過去6年，這2屆在立法院持續問政、監督政府，幫民眾發聲得到大家的肯定，連續7個會期受到公督盟評鑑最優秀立委，在地方上也感受到民眾對他這麼多年下來，在地方協助民眾解決問題，大家給他很正面的反應，包括這幾年下來地方免費法律諮詢，和議員合作辦會勘解決地方問題，這次疫情也在萬華提出相關心理諮詢服務，就是希望能協助民眾、照顧弱勢，並發起愛心待用餐，還有今年開始這麼疫情，和議員到醫療院所提供醫護愛心餐、防疫物資，希望持續做讓民眾感受到服務熱誠。

此外，面對北市副市長黃珊珊可能不披民眾黨戰袍參選市長，蔣萬安回應，可能是黃珊珊或民眾黨自己要評估跟討論。