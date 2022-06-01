天虹科技羅姓副總不當違規左轉撞死機車騎士，曾擔任顏寬恒競選團隊發言人的張禹宣昨天在臉書貼文稱，原來天虹科技公司的法律顧問是「弘理法律事務所」，而「弘理法律事務所」的創辧人正是行政院發言人羅秉成。對此，羅秉成今天開記者會澄清，他早在六年前就裸退，事務所事務跟他無關，若有憑有據請提出，用這樣不當連結很不好。

羅秉成指出，這件事情從頭到尾都沒有打電話給警方跟相關人員，請不要做不當影射，更沒有必要政治操作，他做為行政院發言人，媒體若有相關質疑，隨時可以向他查證。

羅秉成說，很多事情被不當惡意連結，造成不必要的風波，這件事就事論事，一分證據說一分話，不要胡亂指控，這時代走過必留下痕跡，

對於是否提告捍衛清白，羅秉成說，他做為律師要告人不困難，但這不是解決問題好的方式，他選擇出面把事情講清楚，媒體沒有求證就報導感到遺憾。羅秉成強調，今天出面澄清後，希望大家適可而止，不要徒增困惱，如果往後再有惡意抹黑甚至影響名譽，就不排除提告。

羅秉成說，早在6年前他就從律師事務所裸退，而且他現在做為公務員，怎麼可能還有營業行為，這樣的連結實在太跳躍。

另外，傳出民進黨有意提名羅秉成參選新竹市長，羅秉成表示，沒有這件事，他已經多次說明無意參選，尊重民進黨相關安排，但他對選舉事務沒有介入也不瞭解，更沒有意願。