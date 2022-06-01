端午將近，美味粽子雖好吃，但高油、高熱量，吃多不易消化，新北市農業局表示，應景嚐粽時搭配解膩救星「新北健康三寶-綠竹筍」是絕佳選擇。農業局並表示，綠竹筍多生長於本市低海拔山區，端午連假不妨安排至近郊走走，避暑親近自然享受芬多精之餘，更可以把最新鮮的綠竹筍帶回家。

綠筍竹沙拉是夏季最受歡迎的料理之一。新政市政府提供

農業局指出，新北市是全國綠竹筍最大產區，栽培面積達2300公頃、年產量達1萬2700公噸，年產值約17億元，主要產區包括五股、三峽、八里等區，每年6-9月為盛產期，為新北市重要的綠金作物。新北市五股、八里交界的觀音山地區，具得天獨厚的火山土壤，富含礦物質、質地蓬鬆；三峽有木、插角、五寮地區，屬低海拔沙質壤土、水源不受汙染，都特別適合綠竹筍生長，當季綠竹筍「鮮食」最美味，多汁鮮甜、筍肉細緻爽脆，口感完全不輸給水梨，也有「梨仔筍」的美稱。

農業局並指出，綠竹筍熱量低、纖維質高，是清油解膩的好食材，端午恰逢新北綠竹筍產季之初，爽口的綠竹筍清湯，讓人食慾大開；歷久彌新的涼筍沙拉，大人小孩都喜愛，上桌保證秒清盤。

栽培經驗超過40年，人稱「綠竹筍博士」的五股筍農吳國池，特別傳授挑筍四字訣：「白、彎、短、肥」，筍底色白表示當日鮮採、外形略彎似牛角、筍身要短胖肥大、筍殼光滑略帶金黃色，是優質筍的保證。五股區農會總幹事姚舜仁介紹，綠竹筍最好的料理方式就是「不·料·理」，把綠竹筍洗淨後直接以冷水煮，待水滾後轉小火續煮40分鐘關火，期間不要開蓋，變涼後取出放進冰箱，便能享用原汁原味的綠竹筍，沾醬或原味都好吃。

新北農業局指出，除鮮筍外，產區農會也致力開發推廣多元產品，如真空熟筍、筍包、筍乾、綠竹筍香腸、竹筍雞等，藉此提升產業附加價值，自用送禮都適合，不僅有面子也用實際行動支持本地小農。購買資訊可洽：五股區農會(02-2291-4060)、八里區農會(02-2610-2996)、三峽區農會(02-2671-1002)。