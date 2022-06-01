王朝大酒店近日剛裝修完成的大廳。（業者提供）

結束防疫旅館任務，王朝大酒店正式回歸一般酒店營運，今起宣布以全新裝修完成的現代風格大廳、尊爵客房，迎接國人入住，首波結合甫駐點酒店的高氧智能健康館，推出「健康1＋1住房專案」，入住尊爵客房乙晚只需$3888，即贈價值$3888全身健康評估分析體驗券，並免費提供全身健康評估分析資訊。

王朝大酒店總經理孫至堅表示，王朝大酒店交通位置得天獨厚，不僅鄰近雙捷運、小巨蛋，近日剛裝修完成的大廳、二樓公共空間與尊爵客房，呈現明亮現代的風格，整體氛圍煥然一新，尤其全新啟用的尊爵客房，更是面向臺北市最具代表性的林蔭大道之一的敦化北路，綠意盎然、視覺開闊，空間寬敞又舒適，讓身心自然地放鬆。

王朝大酒店特別以全新的尊爵客房結合甫入駐在酒店一樓的高氧智能健康館，希望透過結合酒店資源與駐點店家服務，打破一般異業合作模式，讓房客不須離開酒店，在酒店內就能免費體驗高氧智能健康館的服務，透過智能健康設施只需5-8分鐘，就能獲得全身健康評估分析，提供注重日常生活健康的消費者另一種防疫思考。

王朝大酒店即日起至9月30日推出「健康1＋1住房專案」每房每晚$3888＋15％服務費與稅金，專案包含尊爵客房住宿乙晚、價值$3888全身健康評估分析個人體驗券乙張、Sunny Cafe愜意下午茶乙人份、全新的UCC DRIP POD咖啡萃取膠囊機，品味濾滴式般的研磨咖啡、免費使用健身房、蒸氣室、烤箱設施。