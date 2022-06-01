今（1日）公布的5月財新中國製造業採購經理指數（PMI）為48.1％，較上月回升2.1個百分點，但已連續3個月處於收縮區間。這表明多地散發疫情對製造業景氣度的拖累仍在，但衝擊程度放緩。

這一走勢與大陸國家統計局公布的製造業PMI一致，官方公布的5月製造業PMI為49.6，高於上月2.2個百分點，仍處於收縮區間。

從財新中國製造業PMI分項指數看，5月製造業供給和需求繼續收縮，當月生產指數和新訂單指數雖有回升，但繼續低於榮枯線，其中需求略強於供給。外需持續低迷，新出口訂單指數連續10個月位於收縮區間，收縮幅度也較上月收窄。

財新網報導，部分企業表示，需求狀況較4月相對改善，其中出口訂單明顯下滑，與交單付運困難有關。

與多數分項指標邊際改善不同，5月就業指數較上月收縮程度加深，在過去10個月中第9次位於收縮區間，投資品行業用工收縮率最為明顯。財新網報導，部分企業稱，因疫情和新接業務量下降而減少用工，另外一些企業則在員工自願離職後沒有填補空缺。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，本輪疫情對經濟的負面影響或超過2020年。政策層面，保證就業和物流暢通是重中之重。打通產業鏈、供應鏈堵點，推動復工復產，有助於穩定市場主體、提供就業保證。此外，幫扶紓困政策不應只限於供應端，對受疫情影響收入下降的人員補助，亦應提上日程。