財政部今日下午將公布3、4月統一發票中獎清冊，根據了解，千萬特別獎中獎號碼「32220402」中獎張數19張；200萬特獎，中獎號碼「99194290」，中獎張數13張，有消費者在小七僅花15元就幸運中大獎。

統一超商統計有４位消費者獲得千萬大獎，一人在雲林縣斗六市永昌門市購買125元的民生用品；一人在台北市信義區世貿門市購買15元的飲料；一人在雲林縣斗六市雲醫門市購買共250元的民生用品；一人在高雄市楠梓區新宏昌門市購買共137元的鮮食與民生用品。

還有３位獲得2百萬特獎一人在台中市南區高工門市購買共55元的麵包、飲料；一人在台中市大甲區甲旺門市購買共125元麵包、飲料與鮮食；一人在台北市內湖區華經門市購買100元的民生用品。

全家則有2位幸運兒中特別獎1000萬元，１位消費者在三重新福田店購買零食，花費60元就幸運中獎，另消費者於嘉義東雅店購買飲料等商品，總共花255元，就幸運把最大獎抱回家。

特獎200萬元則開出2組，分別在台中大英店、田中新生店，有消費者到「全家」繳費僅花12元手續費就中獎，更有民眾買2份報紙花費20元就幸運對中特獎200萬元。

萊爾富則有1位幸運兒在雲林縣的虎尾頂溪店僅消費25元購買1瓶優鮮沛蔓越莓汁，就中了1000萬元特別獎。

全聯福利中心開出1張千萬特別獎與1張200萬特獎，其中千萬特別獎開出門市為五股德音，消費者花費359元購買鮮乳、饅頭、肉包、蛋餅皮與We Sweet法式布蕾派等食品，就被幸運神眷顧。而200萬特獎開出門市為永康南工，幸運得主花費476元就中獎。

另外，1、2月期統一發票千萬特別獎，中獎號碼「18927486」也僅剩下2張未領。