歐盟周二宣布部分禁運俄羅斯石油，立即禁運約75%的原油，預計年底會達到90%，此舉將大大打擊俄羅斯的出口收入，歐盟也希望能藉此牽制俄羅斯總統普丁，早日停止攻打烏克蘭，初步估算俄羅斯將因歐盟禁運每月損失35億至45億美元（約新台幣988億至1307億）的收入，等於每天少賺1.5億（約新台幣43億）左右。

路透社報導，歐盟通過對俄羅斯的第六波經濟制裁，立即禁止75%的俄羅斯石油進口，在今年底前禁運比例會升至90%，歐盟採取部分禁運的主要原因，在於持反對意見的成員國匈牙利、斯洛伐克和捷克等內陸國家擁有豁免權，可以繼續進口俄羅斯石油。

歐盟的禁運措施也對當地造成經濟衝擊，國際能源研究機構Rystad Energy表示，未來歐盟將用價格更高的布倫特原油取代75%的俄羅斯石油，以目前油價每桶120美元計算，每月要增加20億美元（約新台幣580億）的成本。

儘管如此，歐盟仍認為禁運俄油有其重要意義，因為俄羅斯每年靠著出口原油及石油產品能賺進1100億美元（約3.1兆），是全國出口出入的五分之一以上，且短時間內很難找到與歐盟類似的買家，這將讓俄羅斯出現損失，打擊普丁的戰爭金援。

報導指出，經過估算，歐盟禁運俄羅斯石油初期，俄羅斯每月將減少34億美元（約新台幣988億）的收入，若比例達到9成，俄羅斯的損失會增加至每月45億美元（約新台幣1307億）傷害比歐盟受到的影響還要大。

此外，數據顯示，目前俄羅斯每天向歐盟出口300萬桶原油，每月至少可賺取81億美元（約新台幣2354億）的收入，Rystad分析師表示，莫斯科最多能夠將運往歐盟的100萬桶石油改道運往其他國家，但這也代表原先300萬桶的出口量將馬上縮減至175萬桶左右。