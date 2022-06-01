快篩陽性即確診制度已上路，但有不少網友質疑快篩的準度。一名女網友分享，她早上快篩以後結果是陰性，但隔了14小時回家後同一支篩劑後卻變成陽性，讓她很擔憂，快篩結果出現變化的狀況引起網友討論，不少人直呼遇過相同狀況，隔天重測真的就變兩條線了；但也有網友說，快篩判讀時間超過，結果就會失準，不需要過度擔心，若真的很焦慮就隔天再測一次。

一名女網友近日在臉書社團《確診者有話要說》上分享，她早上7點半快篩的結果是一條線，出門的時候沒有丟掉，當天晚上9點回家竟然變成2條線。她也知道快篩試劑的判讀時間應該是在篩完15至20分鐘比較準確，但是放了將近14小時以後看到這樣的結果，讓她突然很不安心。

女網友出門前快篩陰性，回家後卻發現試劑變成2條線。（圖／翻攝自確診者有話要說）

貼文引起網友熱烈討論，「我的也是啊，除非你有症狀出現才算明顯」、「我也是這樣的，上班前測是一條線，回來變兩條，後來再測一次就變成兩條線了」、「我也是這樣耶，然後我去PCR真的陽」、「隔天再篩一定兩條跑出來」、「我也是這樣是同個牌子，妳這幾天就一直重複篩吧，去診所也是一樣的回覆。」因此不少人也建議，若真的很不安心，就隔天再測一次看看吧！

另也有不少網友說，根據快篩試劑的使用說明說，快篩判讀時間超過以後，可能會出現失準的結果。「快篩判讀時間為15到30分鐘，如果放很久，會不準喔」、「超過時間就別看了」、「超過30分鐘就不準啦！」

前台大感染科醫師林氏璧也說，快篩試劑理論上要在特定時間內判讀，因此超過就不太準了，遇到這個狀況若很不安心，建議可以多篩幾次看看，若有出現症狀的話，也可以去社區篩檢站。且快篩驗不出來也很正常，可能是體內的病毒量不夠多，因此沒症狀也驗不出來的，可以先把醫療量能給那些體內病毒量高的患者。